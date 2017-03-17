Дмитриев: жалобы на судейство? Это стало обычным состоянием тренеров «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Сергей Дмитриев поделился мнением об игре сине-бело-голубых в выездном матче 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1), прокомментировав жалобы главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу на работу арбитра Евгения Турбина.
«Команда из Перми всегда была домашней, и игра с сине-бело-голубыми это лишний раз доказала. «Амкар» грамотно построил оборону и ловил соперника на контратаках. Команда подобного уровня не имеет права пропускать такие мячи! Я понимаю, если бы был прострел, но здесь же — простой навес. Далее — борьба, Нету чуть опоздал, потерял своего игрока и пошёл бороться с Анене, но играл не в мяч, а только прыгнул. А там ещё долго вставал ранее упавший Анюков. В итоге Гиголаев принял мяч и забил гол, а зенитовские защитники не смогли ему помешать.
Мирча Луческу после матча посетовал на судейство московских арбитров? В последнее время это обычное состояние зенитовских тренеров. Спаллетти, когда перестал добиваться успехов, пенял на судей. Виллаш-Боаш делал то же самое… Теперь вот Луческу засуживают. Да, можно ссылаться на эпизод с не засчитанным взятием ворот на 7-й минуте матча, который судья просто мог не увидеть, но самый главный виновник — это Нету. Не вынеси он мяч из чужих ворот, игра бы пошла по-другому. Поэтому, если ты играешь, мягко говоря, плохо, то нечего на арбитров переводить стрелки», — цитирует Дмитриева «Спорт уик-энд».