Румменигге не верит, что разница между богатыми и бедными клубами уменьшится

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не верит в то, что разница в финансовых возможностях между богатыми и бедными клубами будет становиться всё меньше. Румменигге подчеркнул, что богатые клубы всегда будут стремиться к успехам.
«Нельзя быть таким наивным и думать, что в мире клубного футбола тебе когда-нибудь больше не понадобятся такие большие деньги. Тебе будут нужны финансы для приобретения высококлассных футболистов. Таких, какие сейчас выступают в «Баварии», — цитирует Румменигге Spox.
Ранее приводились слова Румменигге о том, что он против создания европейской суперлиги.