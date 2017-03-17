Нойер: думаю, «Реал» со своей стороны тоже не хотел в соперники «Баварию»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. «Баварию» ожидает встреча с «Реалом». Первый матч пройдёт в Мюнхене 12 апреля, ответный — в Мадриде 18-го.
«Игры против «Реала» всегда особенные. Думаю, каждый игрок с радостью ждёт этой встречи. Атмосфера Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» — это что-то невероятное. Нам достался очень сильный и интересный соперник, но думаю, что «Реал» со своей стороны тоже не хотел в соперники «Баварию».
Наш тренер лучше всех знает „Реал“. Это будут две игры на равных, дуэль с шансами 50 на 50, всё решат нюансы», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».