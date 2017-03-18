Майораль советует «Реалу» воспользоваться слабостью обороны «Баварии»

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, который на правах аренды выступает за «Вольфсбург», поделился ожиданиями от предстоящей борьбы «сливочных» с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Реал» должен сыграть сильно в обороне, поскольку «Бавария» способна наказать при минимальной возможности. Однако сама «Бавария» испытывает проблемы в защите. «Реал» может воспользоваться этим и выиграть борьбу», — приводит слова Майораля Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Королевским клубом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 19 апреля.