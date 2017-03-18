Модрич: 5-6 лет назад я не мог сказать, что Кейн станет форвардом такого класса

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лука Модрич, ныне выступающий за «Реал», высоко оценил прогресс форварда «шпор» Гарри Кейна.
«Он часто тренировался с нами, когда я играл за „шпор“. Он был маленьким мальчиком, а теперь он очень возмужал. Кейн очень прибавил, сейчас он невероятный игрок. В то время я не мог сказать, что он будет тем, кем он является сегодня. Но уже тогда было заметно, что он не теряется при интенсивных тренировках. Он уже тогда работал как сумасшедший. И продолжает делать это сейчас.
С такой трудовой этикой и таким мастерством он сумел сделать огромный скачок. Надеюсь, Гарри продолжит идти этим путём», — цитирует Модрича Sky Sports.