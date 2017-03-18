Гаджиев: в нескольких эпизодах играли не так, как должна профессиональная команда

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевое поражение от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Думаю, в таких случаях одного конкретного объяснения не бывает. Но я бы не стал говорить о недонастрое – это слишком просто и банально. Понятно, что разница в классе есть, мы и играем, и подготовлены получше. Но не настолько, чтобы это сказывалось, когда „Томь“ играет изо всех сил… Поле, конечно, не того качества, но не хуже, чем на „Рубине“.
Самое серьёзное замечание к команде то, что в нескольких эпизодах и в эпизоде со штрафным, с которого забили гол, играли не так, как должна играть профессиональная команда, организованная. Одна группа что-то одно делает, а другая — что-то другое. Наказание последовало. Жаль, что потеряли очки, надо ещё добавлять.
В конце было сложно, когда вся команда в штрафной, в пас не разыграешь, подачи были некачественные, борьба за мяч была некачественной. Тем не менее надо поздравить „Томь“ и её болельщиков с победой», — заявил наставник пермской команды в эфире телеканала «Наш футбол».