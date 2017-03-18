Ари: что могу передать Федуну? Надеюсь, буду забивать в играх с его командой

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, кому посвящает гол в ворота «Спартака» (1:1) в матче 20-го тура РФПЛ, и обратился к владельцу красно-белых Леониду Федуну. Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.
«Кому посвящаю гол? Болельщикам, Майкону, Фарфану и Дмитрию Тарасову, у которого сегодня день рождения.
Что могу передать Федуну, который был на матче? Лично с ним я не знаком. Но могу передать, что буду надеяться на то, что ещё буду забивать в играх с его командой», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.