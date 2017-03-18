Мостовой: «Спартак» был ближе к победе, чем «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Думаю, и «Спартак», и «Локомотив» довольны результатом. Игра получилась ровной, с переменным успехом и небольшим преимуществом красно-белых, но с их отрывом в турнирной таблице набор одного очка – это нормально. Хотя «Спартак» сегодня всё-таки был ближе к победе. Хорошо, что не проиграли, иначе было бы хуже.
Надо учитывать, что это выездной матч, «Локомотив» хотел во что бы то ни стало победить на своём поле. Так что в ничейном результате нет ничего такого.
Сегодня неплохие отрезки были и у «Локомотива», но было видно, что Тарасов чувствует себя не очень хорошо, он ещё не в форме. Дмитрий выпадал из игры, особенно в первом тайме, поэтому чувствовалась какая-то напряжённость и нервозность.
Ари сделал в этом матче всё возможное, сыграл на твердую четвёрку. В момент его гола была позиционная ошибка Кутепова — он не должен был так играть. Ему надо было видеть Ари, стоять вполоборота, этому учат ещё в детстве, а он повернулся спиной», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.