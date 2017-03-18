«Бордо» разгромил «Монпелье», «Лорьян» одержал волевую победу над «Нанси»

В чемпионате Франции состоялись четыре матча 30-го тура. «Бордо» на домашнем поле со счётом 5:1 разгромил «Монпелье» благодаря дублю Диего Ролана, а также голам Юнусса Санкаре, Малкома и Валентина Вады. Единственный мяч в составе гостей на свой счёт записал Ряд Будебуз.
«Лорьян» обыграл «Нанси» (3:2), проигрывая 0:2 к середине второго тайма. Экс-нападающий московского «Спартака» Маджид Уорис, выступающий за «Лорьян», отметился двумя голевыми передачами.
В других матчах тура «Анже» разгромил «Генгам» (3:0), а «Тулуза» сыграла вничью с «Ренном» (0:0).