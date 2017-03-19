Семшов: «Арсенал» ничего не опасается и будет цепляться за очки на «Петровском»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в матче 20-го тура РФПЛ, которая состоится 19 марта.
«В матче с одним из лидеров чемпионата «Арсенал» ничего не опасается. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Будем цепляться за очки на «Петровском». Не кривя душой, многие специалисты на нас не рассчитывают. У нас честолюбивые футболисты, и, наверно, только в играх против «Зенита», ЦСКА, «Спартака» они могут оценить свой уровень. Все игроки это понимают, они отдадут всё, чтобы и себя проверить, и команде помочь», – сказал Семшов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».