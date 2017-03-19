Балашов: игра с «Зенитом» для «Арсенала» мало чем отличается от матча с «Томью»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился ожиданиями от гостевого матча 20-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Не думаю, что «Амкар» совершил подвиг, обыграв «Зенит». Обыграть можно кого угодно. Настрой на все оставшиеся матчи у нас стопроцентный. Каждая игра как финал. Встреча с «Зенитом» для нас мало чем отличается от матча с «Уралом» или «Томью», – сказал Балашов.
Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится сегодня, 19 марта, начало — в 19:30 мск.
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