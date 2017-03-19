Панченко: «Динамо» недовольно ничьей со «Спартаком-2»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал гостевую ничью со «Спартаком-2» (1:1) в матче 27-го тура ФНЛ.
«Спартак-2» — хорошая, организованная команда, поэтому игра получилась неплохая. Моментов было много и у нас, и у них, но многое мы не реализовали. Работаем над этим на тренировках. Сегодня никто не хотел уступать, поэтому было много борьбы. Жаль, что в конце пропустили со стандарта, особенно учитывая, что они играли вдесятером. Мы недовольны результатом, да и как можно радоваться ничьей? Хотели всё-таки взять три очка. Что ж, будем двигаться дальше. Впереди у нас важный матч с «Тосно».
Было приятно играть при такой атмосфере. Хорошее поле, стадион — всё было идеально. Так бы мы играли, наверное, на искусственном поле, а сегодня получилась боевая игра, главное, быстрая.
Сапета получил травму. Если заменили, то, наверное, что-то серьёзное. Ничего не могу пока сказать. Постараемся его заменить в следующем матче, у нас много квалифицированных игроков», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.