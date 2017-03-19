Рахимов: у «Терека» было огромное количество брака, с ЦСКА это недопустимо

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Наверное, болельщикам после матча так же больно, как и нам. Была ли замена трёх игроков ходом ва-банк? Скорее, попытка исправить ситуацию, попробовать сыграть в двух нападающих и попробовать что-то сделать на стандартах. В комбинационном плане у нас было много брака. На замену вышли трое игроков, которые высокие и хорошо играют головой. Надеялись на навал, и он был, но чёткого взаимодействия не было. При обеих схемах — огромное количество технического брака. С таким соперником, как ЦСКА, это недопустимо. В принципе, мы и гол себе так привезли. В игре мало креатива, это беспокоит меня больше всего.
По самоотдаче не могу ничего сказать, вижу, что команда бьётся и делает всё возможное. Но в игре много ситуаций, когда они принимают неправильные решения. Показательным в этом плане стал момент с последним угловым, когда вместо подачи последовал розыгрыш мяча. Мы выпустили трёх игроков, которые могут сыграть на стандарте, не надо разыгрывать, нужно подавать. Такие решения выводят из равновесия. Это футбол, неприятно уступать. В принципе, мы ни в чём не уступали. Но нужно признать, что класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас», — цитирует Рахимова официальный сайт «Терека».