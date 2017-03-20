Старший сын Зидана не забил пенальти и был удалён в матче Сегунды Б

Старший сын наставника мадридского «Реала» Энзо Фернандес в матче 30-го тура Сегунды Б между «Реалом» (Б) и «Атлетиком» Бильбао (Б) на 14-й минуте не забил пенальти, а в концовке встречи был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Матч завершился для дубля мадридцев выездным поражением со счётом 1:2.
21-летний полузащитник является игроком основы резервной команды «Реала», а за главную команду сыграл лишь раз, выйдя на замену в матче 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Культураль Леонеса» (6:1) и забив один гол.