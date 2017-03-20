Женезио: «Лиону» будет непросто финишировать на подиуме после поражения от «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 30-го тура французской Лиги 1. «Ткачи» первыми открыли счёт, но не удержали преимущество.
«Мы хорошо начали матч, но потом забыли про контроль мяча. Это позволило «ПСЖ» вернуться в игру. «Лион» должен был добиться положительного результата. Команда по-прежнему в борьбе за медали, но после этого результата финишировать на подиуме будет труднее», — цитирует Женезио пресс-служба «Лиона».
После 30 туров «Лион» занимает 4-е место, в 14 очках от третьей строчки, но имеет игру в запасе.