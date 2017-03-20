«Ганновер-96» уволил Штенделя с поста главного тренера, его сменил Брайтенрайтер

Руководство «Ганновера-96» приняло решение отправить в отставку Даниэля Штенделя с поста главного тренера команды, сообщается на странице немецкого клуба в социальной сети «Твиттер».
Как отметил спортивный директор клуба Хорст Хельдт, это был вынужденный шаг, обусловленный неудачным выступлением команды в последних матчах.
«Решение не далось нам легко, однако мы вынуждены были пойти на это», — сказал Хельдт.
Сменил Штенделя на этом посту бывший рулевой «Падерборна» и «Шальке-04» Андре Брайтенрайтер.
«Ганновер», выступающий во второй Бундеслиге, по итогам 25 туров заработал 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.