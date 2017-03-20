Лингард объяснил необычное празднование гола в ворота «Мидлсбро»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отметился голом в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро». На 62-й минуте англичанин ударом из-за пределов штрафной площади послал мяч в верхний угол ворот, после чего необычно отпраздновал гол.
«Это был танец из нового альбома рэпера Дрейка. Я обещал другу, что исполню танец, если забью гол, так что я сделал это», — цитирует Лингарда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Видео гола и празднование Джесси Лингарда можно посмотреть в YouTube