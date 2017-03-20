Председатель СД «Крыльев»: когда вся атака травмирована, кому забивать? Лории?

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал старт команды после зимней паузы. Самарцы в трёх матчах набрали всего одно очко и в таблице РФПЛ находятся в зоне переходных матчей.
«Нет никакого напряжения в клубе. До конца сезона у нас замены тренера не будет. Сейчас есть объективные причины, которые отражают эту ситуацию, «Локомотив» (0:3) – сильная команда, «Уфа» (0:1) – хорошая команда, «Ростов» (0:0) – тоже хорошая команда. Нужно оценивать ситуацию адекватно, мы должны всегда выигрывать у топ-команд? Когда в линии атаки все травмированы, то кому забивать? Лории, что ли? Травмированные поправятся, и тогда ситуация изменится, не нужно голову пеплом посыпать», — сказал Шляхтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.