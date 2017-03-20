Садаев: предпосылки забить ЦСКА были, но игрокам «Терека» не хватало точности

Нападающий «Терека» Заур Садаев поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).
«Проигрывать неприятно в любом матче, не имеет значения, против кого играешь. Особенно на домашней арене, перед своими болельщиками. К сожалению, пропустив, свой гол забить не смогли. Предпосылки были, но нам не хватало точности.
Чувствовал себя неплохо, думаю, физически меня хватало, ведь я работаю каждый день на тренировках. Другое дело, когда выходишь в конце матча, не совсем легко сразу войти в игру, об этом вам скажет любой футболист. Старались, как могли. В конце у нас стали появляться моменты, но не получилось забить.
Неприятно, что не забили ни одного гола в весенних матчах, но такое в футболе бывает. Забиваешь один, другой — и всё поворачивается в другую сторону. Уверен, так случится и с нами, забьём — и всё наладится. Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба ещё впереди», — приводит слова Садаева пресс-служба грозненцев.