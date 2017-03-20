Бэйл: мне нужно было сыграть 90 минут в матче «Реала» с «Атлетиком»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл заявил, что рад был провести на поле весь матч с «Атлетиком» (2:1) в 28-м туре Примеры. Валлийский футболист впервые с ноября прошлого года сыграл все 90 минут. Он пропустил несколько месяцев из-за травмы голеностопа.
«Эти 90 минут мне были нужны. Теперь с каждым полным матчем я буду совершенствоваться, становиться только лучше и сильнее.
Пока я полностью не залечил свою травму. Разговаривал с людьми, у которых были такие же операции, и, чтобы полноценно вернуться к 90 минутам на поле, требуется время. Я должен быть спокойным и не торопиться, но при этом и усердно работать», — сказал Бэйл в интервью Sky Sports.