Кришито: счастлив стать самым результативным защитником в истории «Зенита»

Защитник Доменико Кришито отметил, что счастлив возглавить список самых результативных защитников в истории «Зенита». Итальянский игрок забил свой 14-й гол в составе сине-бело-голубых в ворота «Арсенала» (2:0) в домашней встрече 20-го тура РФПЛ, опередив Алексея Степанова.
«Счастлив, что стал самым результативным защитником в истории «Зенита». Играть за эту команду – большая радость для меня», — написал Кришито в «Инстаграме».
Кришито присоединился к «Зениту» в 2011 году и за шесть сезонов отыграл 176 матчей, стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.