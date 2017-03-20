Р. Мартинес: в «Челси» сказали, что Азар пропустит до 15 дней

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар пропустит до 15 дней из-за травмы, сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.
«Азар повредил икроножную мышцу во время подготовки в „Челси“ к матчу со „Сток Сити“. Никакого контакта не было — он просто почувствовал дискомфорт. Согласно информации, полученной от „Челси“, всё не так уж плохо, травма не очень серьёзная. Обычно игроки восстанавливаются от таких повреждений до 15 дней. Эден прибыл в расположение сборной, но не будет работать с командой. Мы не должны рисковать его здоровьем», — приводит слова Мартинеса Het Nieuwsblad.