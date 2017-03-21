Мужчины пришли на стадион в национальной одежде, отличительной деталью которой являлись килты – традиционные юбки, которые носят представители сильного пола в Шотландии и Ирландии. Причём пришли не с пустыми руками, а с призами лучшему игроку матча – официальным мячом сборной Ирландии по футболу и салатницей ручной работы, изготовленной ирландскими мастерами. Гости сами определили лучшего – им стал полузащитник краснодарцев Маурисио Перейра, который по окончании матча в подтрибунном помещении получил призы из рук представителей ирландской делегации и сфотографировался с ними на память.
«Мы получили незабываемые впечатления. Слышали об этом стадионе и очень хотели на нём побывать, увидеть всё собственными глазами. Увиденное превзошло наши ожидания – это грандиозное сооружение, одна из лучших футбольных арен в Европе! Понравился и сам футбол, даже несмотря на то, что встреча завершилась без забитых мячей. А полузащитник «Краснодара» под 33-м номером стал настоящей звездой матча: он был на поле самым миниатюрным, но своей энергетикой заводил всю команду хозяев и вёл её вперед на протяжении всего игрового времени», — цитирует ирландского гостя Дэмьена Соула пресс-служба «Краснодара».
Ирландская делегация посетила матч «Краснодар» — «Уфа» и подарила призы Перейре
Фото: fckrasnodar.ru