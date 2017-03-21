Спортивный директор «Барселоны»: Месси и Иньеста обязательно продлят контракты

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес заверил, что клуб продлит контракты с нападающим Лионелем Месси и полузащитником Андресом Иньестой.
«Месси продлит контракт. Он счастлив в „Барселоне“, и я это вижу по его глазам. Абсолютно уверен в том, что Лионель подпишет новое соглашение. Хотя мне не хочется заострять на этом внимание, поскольку будущее Месси — очень резонансная тема. Иньеста также продлит договор, когда наступит подходящее время. У нас с ним по этому поводу нет сомнений», — приводит слова Фернандеса Marca со ссылкой на эфир Cadena Ser.
Текущие контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2018 года.