Иньеста: сначала я не хотел принимать приглашение «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признался, что поначалу не хотел принимать приглашение «Барселоны» и покидать родной Альбасете в 12 лет. Тем не менее в итоге он дал согласие и начал тренироваться в академии каталонского клуба «Ла Масиа».
«Сначала я не хотел принимать приглашение «Барселоны», и мой ответ клубу был отрицательным. Я предпочитал остаться со своей семьёй, чем ехать так далеко и жить без них. Однако по прошествии нескольких недель и в результате бесед с отцом я стал смотреть на вопрос несколько по-иному. С отцом у меня близкие, доверительные отношения. И я знаю, что он как правило бывает прав, когда даёт мне совет», — цитирует Иньесту beIN Sports.