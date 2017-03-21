Хёведес: не могу обещать Колашинацу, что «Шальке-04» купит новых звёзд

Капитан «Шальке-04» Бенедикт Хёведес отметил, что беседовал с защитником команды Зеадом Колашинацем относительно его будущего. В услугах этого футболиста заинтересован не один европейский гранд. Между тем гельзенкирхенский клуб пытается продлить контракт со своим игроком.
«Естественно, я говорил с Зеадом. Как капитан команды чувствовал себя обязанным сделать это. Но я не решаю вопросы, связанные с финансами. И не могу обещать Колашинацу, что «Шальке» купит новых звёзд», — приводит слова Хёведеса Bild.
Действующее соглашение Колашинаца с «Шальке-04» в силе до лета 2017 года.