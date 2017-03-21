Дешам: вызвал Бакайоко не для того, чтобы просто заиграть его за сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил решение вызвать в сборную Франции полузащитника «Монако» Тьемуа Бакайоко, который заменил в национальной команде травмированного Поля Погба. Бакайоко имеет также ивуарийское гражданство и мог бы выступать за сборную Кот-д’Ивуара.
«Прежде чем вызвать Бакайоко, я с ним поговорил. Я пригласил его не ради того, чтобы просто заиграть за сборную Франции. Никогда не приглашу в команду человека, если не рассчитываю на него. Он принял такое решение, для него это важный шаг», — цитирует Дешама L’Equipe.
На протяжении карьеры 22-летний хавбек играл за сборную Франции всех возрастов, от 16 до 21 года.