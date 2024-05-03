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Гвардиола поддержал Клоппа, раскритиковавшего перегруженный календарь АПЛ

Гвардиола поддержал Клоппа, раскритиковавшего перегруженный календарь АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился со словами немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», подвергшего критике перегруженный календарь АПЛ, который является одной из причин раннего вылета английских клубов из еврокубков.

«Да, это одна из причин. Не знаю, почему так происходит, но я согласен с Юргеном. Но это не изменится. Возможно, в следующем сезоне три или четыре английские команды выйдут в финальные стадии еврокубков», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, на текущий момент чемпионат Англии в еврокубках представляет только одна команда — «Астон Вилла». Бирмингемский клуб находится на полуфинальной стадии Лиги конференций. Вчера, 2 мая, в первом матче этой стадии «Астон Вилла» уступила «Олимпиакосу» со счётом 2:4.

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф:

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