Первая лига: расписание 31-го тура сезона-2023/2024

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Завтра, 4 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» стартует 31-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 31-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч (время — московское):

4 мая, суббота:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (7:00);

«Химки» — «Сокол» (14:30);

«Черноморец» — «Торпедо» (15:00);

«Алания» — «Шинник» (17:00);

«Нефтехимик» — «Енисей» (17:30);

«Динамо» Махачкала — «Волгарь» (19:00);

«Родина» — «Арсенал» Тула (19:30).

28 апреля, воскресенье:

«Тюмень» — «Акрон» (14:00);

«Кубань» — «Ленинградец» (18:00).

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляют «Химки». Команда набрала 54 очка после 29 матчей. Второе место занимает махачкалинское «Динамо», заработав 52 очка. «Акрон» (50) располагается на третьей строчке.