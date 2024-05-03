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Тонали добровольно сократил зарплату после получения 10-месячной дисквалификации — Скира

Тонали добровольно сократил зарплату после получения 10-месячной дисквалификации — Скира
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Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали принял решение добровольно отказаться от части заработной платы после того, как получил 10-месячную дисквалификацию из-за игры на ставках. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, итальянский полузащитник получил эту дисквалификацию 27 октября 2023 года. Вчера, 2 мая, после выявления новых нарушений правил о ставках отстранение Тонали было продлено ещё на два месяца. Кроме того, итальянскому полузащитнику придётся выплатить штраф в размере £ 20 тыс. (€ 23,3 тыс).

На текущий момент Тонали продолжает проходить лечение от игровой зависимости.

23-летний футболист перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» минувшим летом. Он успел принять участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил гол.

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