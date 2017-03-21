Панченко: почти всю зиму выбирал между ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о решении стать игроком московской команды. До лета 27-летний футболист будет находиться в составе бело-голубых как арендованный из ЦСКА игрок, а потом подпишет с «Динамо» полноценный контракт.
«У меня есть определённая цель, а в «Динамо» я пришёл рядовым игроком и прижился. Я очень долго думал и выбирал между ЦСКА и «Динамо», почти всю зиму. У меня был вариант остаться в «армейском» клубе, и мы говорили об этом с руководством. Меня могли вернуть уже зимой. Но я сделал окончательный выбор в пользу «Динамо», потому что хочу выйти с этой командой в Премьер-Лигу и играть в ней в высшем дивизионе», — сказал Панченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Вместе с одноклубником Александром Зотовым он принял участие в автограф-сессии. У болельщиков была возможность сфотографироваться с футболистами, взять у них автографы, а также приобрести товары с символикой «Динамо». Во время автограф-сессии для покупателей в магазине действовала скидка 20 %. Каждый, кто купил товаров более чем на 1000 рублей, получил возможность участвовать в розыгрыше игровых футболок Панченко и Зотова с автографами. Акция прошла с аншлагом.