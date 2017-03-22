Шкртел: ожидал, что вторым в номинации «Футболист года» в Словакии станет Мак

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел не ожидал, что займёт второе место в номинации «Лучший футболист Словакии 2016 года». 32-летний защитник видел на второй строчке хавбека «Зенита» Роберта Мака. Напомним, что награда досталась полузащитнику «Наполи» Мареку Гамшику.
«Я не думал, что могу занять второе место. Для подавляющего большинства ребят 2016 год был успешным. Я ожидал, что вторым будет Мак, Гамшик же по праву признан лучшим. Роберт Мак играл в составе сборной и хорошо проявил себя в «Зените», так что для меня было приятным сюрпризом то, что я стал вторым», — цитирует Шкртела Sportky.sk