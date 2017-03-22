«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Уфой» 26 марта в Санкт-Петербурге

Во время паузы в РФПЛ, связанной с перерывом на матчи национальных команд, «Уфа» проведёт товарищеский матч с «Зенитом». Как сообщили в пресс-службе «Уфы» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, встреча состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
В настоящее время игроки «Уфы» находятся в отпуске и соберутся на базе только 23 марта. Спустя два дня команда вылетит из Уфы в Санкт-Петербург и на следующий день проведёт контрольный матч.
После 20 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ пятое место, «Зенит» располагается на третьей позиции.