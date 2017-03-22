Гамшик: 2016 год, вероятно, был моим лучший годом за всю карьеру

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик, который четвёртый раз подряд и шестой раз в карьере признан лучшим футболистом Словакии по итогам 2016 года, поделился эмоциями после данного известия. Ранее эта награда доставалась Гамшику в 2009, 2010, 2013, 2014 и 2015 годах.
«2016 год, вероятно, был моим лучший годом за всю карьеру, и я доволен этим. С приходом Маурицио Сарри в „Наполи“ я продолжал расти и прогрессировать. Даже с национальной сборной дела шли хорошо, и мы хорошо провели чемпионат Европы во Франции. Стать лучшим словацким футболистом для меня большая гордость», — цитирует Гамшика Football Italia.