Игорь Криушенко назначен на пост главного тренера сборной Беларуси. Об этом сообщил официальный сайт Белорусской федерации футбола по итогам заседания исполнительного комитета организации.
1 марта Криушенко был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной 1 марта. Он сменил на этом посту Александра Хацкевича.
Сборная Беларуси после четырёх матчей в своей группе набрала два очка, сыграв вничью со сборными Франции и Люксембурга (0:0 и 1:1). В итоге белорусы занимают пятое место, опережая на одно очко команду Люксембурга.