Чеферин: пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не допустит создания европейской суперлиги, пока он занимает свой пост.
«Пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет. Существует Лига чемпионов, а подобный турнир не может быть закрытым», — приводит слова Чеферина A Bola.
В феврале тема создания европейской суперлиги снова всплыла после того, как руководству мадридского «Реала» очень не понравилось, что выездной матч 21-го тура Примеры с «Сельтой» был перенесён из-за погодных условий. Сообщалось, что в результате этого президент «Королевского клуба» Флорентино Перес вновь стал думать о европейской суперлиге. С этой идеей ранее выступил и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являющийся одновременно и президентом ассоциации европейских клубов. По мнению поборников идеи, это должна быть единая европейская лига, в которой будут принимать участие ведущие клубы из Англии, Франции, Италии, Испании и Германии. Этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.