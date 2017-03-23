Полузащитник мадридского «Реала» Иско не исключает перехода в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
При этом футболист сборной Испании предпочитает не форсировать события. Он хочет понять, какие планы связывает с ним главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан, после чего уже примет окончательное решение.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Иско € 20 млн подъёмных, если он пополнит ряды сине-гранатовых в 2018 году на правах свободного агента. До окончания же срока своего действующего контракта игрок не сможет перейти в каталонский клуб, так как президент «Реала» Флорентино Перес готов выслушать предложение любого клуба, кроме «Барселоны».
В Примере «Реал» в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, а сам Иско принял участие в 22 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 13. Игрок стал автором 6 голов и 4 результативных передач.