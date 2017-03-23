Коке: конечно, мне хотелось бы, чтобы Диего Коста вернулся в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке отметил, что очень высоко оценивает игровые качества нападающего лондонского «Челси» Диего Косты. Футболисту сборной Испании задали вопрос о возможности возвращения Косты в «Атлетико».
«Конечно, мне хотелось бы, чтобы Коста вернулся в «Атлетико». Не буду кривить душой. Однако реалии таковы, что в данный момент он является футболистом «Челси», и точка», — приводит слова Коке Marca.
Диего Коста защищал цвета «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего пополнил ряды английского клуба.