Широков: в сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказал мнение, что сегодняшнее лидерство красно-белых — отчасти заслуга Дмитрия Аленичева, который ранее являлся главным тренером столичного клуба. После 20 туров «Спартак» единолично лидирует в таблице РФПЛ.
«Кто сильнее как тренер — Якин или Аленичев? Если сравнивать применительно к «Спартаку», то я абсолютно уверен, что Аленичев намного сильнее.
В сегодняшних успехах «Спартака», безусловно, есть заслуга Дмитрия Анатольевича Аленичева. Просто Каррера, придя в команду, привнёс в неё что-то своё, что дало такой положительный результат», — цитирует Широкова «Спорт FM».