Миранда выведет сборную Бразилии на матч с Уругваем в роли капитана

Защитник «Интера» Жоао Миранда будет капитаном сборной Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Уругваем. Об этом сообщает Goal.
После того как бывший капитан желто-зелёных Неймар объявил, что больше не хочет быть капитаном национальной команды, в сборной решили передавать повязку по очереди, чтобы каждый игрок мог почувствовать себя в этой роли.
На матч против Эквадора в сентябре прошлого года наставник бразильцев Тите впервые назначил Миранду капитаном. Ранее повязку дважды надевал Дани Алвес, а Фернандиньо, Филипе Луис и Ренато Аугусто капитанствовали по одному матчу.
Матч между сборными Уругвая и Бразилии состоится 24 марта. Начало – в 2:00 мск.