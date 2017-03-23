Юношеская сборная России проиграла Венгрии в матче Элитного раунда Евро-2017

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) провела свой второй матч во второй группе Элитного раунда чемпионата Европы—2017 среди игроков не старше 17 лет.
Российская команда под руководством Дмитрия Ульянова встречалась в Будапеште с хозяевами соревнований сборной Венгрии и проиграла со счётом 1:2.
На 16-й минуте Данил Пруцев вывел россиян вперёд, на 74-й минуте Доминик Собослаи счёт сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время оформил дубль.
Заключительный матч Элитного раунда россияне проведут против команды Израиля 26 марта.