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175 лет назад 2016
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Козлов: «Динамо» должно бороться за чемпионство в другом чемпионате

24 марта 2017, пятница. 00:00. Футбол
Защитник «Динамо» Алексей Козлов признался, что команда до сих пор не отошла от вылета из российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, рассказал, что не думал об уходе, несмотря на вылет бело-голубых в Футбольную национальную лигу, а также выразил мнение, что первое место в ФНЛ, хоть и является трофеем, но «Динамо» должно бороться за титул в РФПЛ.

«До последнего не верил, что можем вылететь. Когда зимой 2016-го готовились к возобновлению сезона в РФПЛ, никто и подумать не мог, что это может произойти. Случившееся — большой удар для всех нас, и мы до сих пор не можем от этого отойти. Если честно, только сейчас начинаем осознавать, что произошло. Думаю, полностью оправимся от этого только тогда, когда вернёмся в РФПЛ.

Не думал об уходе, наоборот, даже хотелось остаться, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и самим собой. Сейчас мы думаем о том, как вернуться в Премьер-Лигу, и там бороться не за выживание, а за высокие места. Плюс у меня была травма перед началом сезона.

Считается ли чемпионство в ФНЛ трофеем после трофейной засухи «Динамо»? Думаю, всё-таки нет. Это, конечно, трофей, но «Динамо» должно бороться за чемпионство в другом чемпионате», — сказал 30-летний Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Динамо» Алексеем Козловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Алексей Козлов
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