Хёнесс уверен, что «Бавария» станет чемпионом Германии

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс не сомневается, что команда уже в пятый раз подряд станет чемпионом страны. По его мнению, преимущество мюнхенцев над остальными командами слишком велико, чтобы не добиться чемпионства.
«Я уже принимаю поздравления. Могут сказать, что Хёнесс высокомерен, однако это совсем не высокомерие. Когда ты имеешь преимущество в 13 очков над занимающим 2-е место «РБ Лейпциг» и такое соотношение забитых и пропущенных мячей, то это на самом деле преимущество в 14 очков. Чтобы не стать чемпионом, «Бавария» должна пять раз проиграть, а остальные столько же раз выиграть. Я не могу себе представить, что такое возможно», — цитирует Хёнесса Bild.
По итогам 25 туров Бундеслиги в активе «Баварии» 62 очка. Команда забила 61 гол и пропустила 13 мячей.