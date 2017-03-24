Иньеста: Иско обладает огромным талантом, он очень важен для «Реала» и сборной

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассыпался в похвалах в адрес хавбека мадридского «Реала» Иско. Иньеста уверен, что футболиста ждёт блестящее будущее.
«Иско кажется мне фантастическим игроком. Он уже не один год демонстрирует свои игровые качества, защищая цвета одной из лучших команд мира. Иско обладает огромным талантом, он очень важен для «Реала» и сборной Испании. Кроме того, впереди у него много лет для того, чтобы прогрессировать», — цитирует Иньесту AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах Иско и готова предложить ему € 20 млн подъёмных, если он в 2018 году на правах свободного агента перейдёт в каталонский клуб.