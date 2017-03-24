Колашинац: переговоры с Гвардиолой? Это полная чушь

Защитник «Шальке-04» Зеяд Колашинац прокомментировал информацию о том, что намерен перейти в «Манчестер Сити». Немецкие СМИ, в частности, сообщали, что его агент Гордон Стипич на этой неделе вылетел в Англию, чтобы провести переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Переговоры с Гвардиолой? Это полная чушь. Не было никаких переговоров», — приводит слова Колашинаца WAZ.
Действующий контракт Колашинаца с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2017 года. По итогам 25 туров чемпионата Германии Колашинац принял участие в 20 матчах, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами.