Вайсс: сборной Грузии необходимо иметь план Б на матч с Сербией

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира—2018 против Сербии. Встреча состоится 24 марта в Тбилиси, начало — в 20:00 мск.
«К сожалению, в нынешнем отборочном цикле нам ещё не удалось одержать ни одной победы. Учитывая качество игры, это обидно. Что касается настроя в команде, то, несмотря на отсутствие Мчедлидзе, Окриашвили и Даушвили, он хороший. Ребята полны решимости выиграть матч.
Безусловно, нам необходимо иметь план Б. В команде отсутствуют три ведущих футболиста, и их необходимо заменять другими игроками. В любом случае на поле выйдут те 11 футболистов, которые будут полностью готовы для того, чтобы побороться за победу», — приводит слова Вайсса Sputnik.