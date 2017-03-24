Симеоне: Диего Коста должен был играть в финале с «Реалом», он был нашим Месси

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что не мог не включить в основной состав команды нападающего Диего Косту в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/14 с «Реалом». СМИ писали, что Коста, защищающий ныне цвета «Челси», не находится в соответствующем состоянии.
«Ошибся ли я, включая Косту в основной состав? Я бы повторил это, если бы мы вновь играли в финале. Как может не играть лучший футболист команды? И Коста не был травмирован. Вы видели рывки на 100 метров, которые он совершал? Я говорил себе: «Если этот парень сыграет хотя бы 45 минут…» Это то же самое, если бы Месси был немного травмирован и не играл в финале в составе «Барселоны». Диего Коста должен был играть в финале с «Реалом», он был нашим Месси», — цитирует Симеоне AS.
В финале Лиги чемпионов «Атлетико» вёл со счётом 1:0, однако защитник «Реала» Серхио Рамос на 93-й минуте восстановил статус-кво. В дополнительное время «сливочные» провели три мяча — 4:1.