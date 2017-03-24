Ломбертс согласовал с «Остенде» контракт, который вступит в силу летом

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс вернётся в бельгийский чемпионат. Футболист согласовал контракт с «Остенде», который начнёт действовать со следующего сезона и рассчитан до июня 2020 года. Информацию подтвердил агент защитника Сантуш Верхулст.
«Николас Ломбертс и «Зенит» пришли к взаимопониманию по трансферу. Вчера он прошёл медобследование в бельгийском клубе «Остенде» и сегодня подпишет с ними контракт. Это клуб с большими амбициями, который скоро будет топ-клубом. Контракт будет действовать со следующего сезона до июня 2020-го», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
На официальной странице «Остенде» в «Твиттере» появилось подтверждение того, что Ломбертс согласовал контракт с клубом. Отметим, что действующее соглашение 32-летнего Ломбертса с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года.