Россия не сможет претендовать на проведение финала еврокубка сезона-2018/19

Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов европейского клубного турнира в сезоне-2018/19. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.
Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19.
«Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя. Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов- организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет всё необходимое для этого», — цитирует Маркетти ТАСС.