РФС может подать заявку на проведение финала еврокубка сезона-2018/19

Российский футбольный союз изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко. Окончательные заявки должны быть поданы в Союз европейских футбольных ассоциаций до 6 июня 2017 года.
«Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финала. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем», — цитирует ТАСС Мутко.
Исполнительный комитет УЕФА назовёт ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.